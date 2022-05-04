Highway mayıs ayını dolu dolu geçirecek

Bolu’da, nisan ayı boyunca her hafta sonu düzenlediği çocuk etkinlikleriyle minik misafirlerine sınırsız eğlence fırsatı sunan HighWay Outlet’te mayıs ayı da dolu dolu geçecek.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzerine alışveriş tesisi Highway AVM’de mayıs ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak. Anneler Günü'ne özel 78 Mayıs tarihlerinde 14.0019.30 saatleri arasında çocuklar ile annelerine yönelik ‘Anneme Kolye Tasarımı’, ‘Çanta Tasarımı’, ‘Çerçeve Tasarımı’ etkinlikleri düzenlenecek. Aynı zamanda, yine Anneler Günü’ne özel fotoğraf çekimi atölyesi de GS Store mağazası önünde gerçekleşecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı da 678 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca HighWay Outlet Yeşil Kundura mağazası önünde ziyaretçileriyle buluşacak.

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