Bolu’da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bolu’da, tek katlı betonarme evin yatak odasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Salıbeyler Mahallesi 1041 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Seyrek’e ait tek katlı betonarme evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Seyrek’in ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Müşerref Güngör, Sıla Aktaş ve Gülşen Seyrek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yangında evin yatak odasında maddi hasar meydana geldi.

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