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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2)

DHA

Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2)


MİLLETVEKİLİ VE BAŞKAN YARDIMCISI ARASINDA TARTIŞMA
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de bölgeye geldi. Aydın ile Özdemir arasında tartışma yaşandı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Aydın'a, "Bu şekilde insanların toplanmasını fırsat bilip bu şekilde insanları şey yapmayın. Buraya ben tansiyonu düşürmek için geldim. Biz muhtarımızla konuşuruz bunu çözeriz. Şu an başkan bey burada değil. Ne olduğunu herkes biliyor. Bu karar AK Parti döneminde sizin de belediye meclis üyesi olduğunuz zaman alınmış bir karardı. Biz sizin aldığınız kararı uyguladık. Bu kararı bizim meclis üyelerimiz almadı" dedi.
AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise "Benim yaptığım fırsatçılıksa zamanında Tanju Özcan, belediyenin arkasında iş makinelerinin üstüne çıkmıştı. Bu fırsatçılığı o zamanında fazlasıyla yapmıştır. İthamda bulunuyorsan dinleyeceksin. Böyle bir uygulama yok. Sizin başkanınız o zaman iş makinelerinin üstünde bekledi. Biz zamanında bu kararı uygulamadık. Bizim aldığımız her kararı uyguluyor musunuz? Her dediğimizi yapıyor musunuz?" diye konuştu.
'KEMİK PROVOKASYON AMACIYLA ATILDI' İDDİASI
Öte yandan belediye yetkilileri, bölgede mezar bulunmadığını, kemiğin provokasyon amacıyla yol yapım alanına bırakıldığını iddia etti. Kemiğin bir insana ait olup olmadığı incelenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-06 19:22:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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