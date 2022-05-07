22 gündür kayıptı; telefon sinyaliyle yeri belirlenmeye çalışılacak



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, 15 Nisan'dan beri haber alınamayan İsmail Demir'in (71) telefon sinyalinin son görüldüğü yerin tespiti için çalışma başlatıldı. Demir'in oğlu Murat Demir, "Babamdan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Telefon sinyali sonrası yer tespitiyle babamın bulunacağına inanıyorum" dedi.

Tekke Işıklar köyünde yaşayan İsmail Demir, 15 Nisan günü evinden ayrıldı. Demir´in evine dönmemesi üzerine ailesi ve köylüler, bölgede arama yaptı. Demir bulunamayınca yakınları, jandarmaya haber verdi. Demir'in yaşadığı köye jandarma arama ve AFAD ekipleri geldi. Demir'in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Demir'den herhangi bir ize rastlanılmayınca çalışmalara ara verildi. İsmail Demir'in telefon sinyalinin görüldüğü son yerin tespiti için çalışma başlatıldı. Sinyal tespitinin ardından çalışmalara devam edileceği belirtildi.

İsmail Demir'in oğlu Murat Demir, "Aramalar gerçekleştirildi. Gidebileceği yerler köylülerle birlikte arandı. Herhangi bir ize rastlanmadı. Hiçbir iz yok. Biz de aradık civardaki her yeri ama en ufak bir iz yok. O dönemde kar vardı. Karda da herhangi bir iz yok. Bir husumetlisi yoktu, kendi halinde gezen biriydi. Daha önce köyde çobanlık yaptığı için bölgeyi iyi biliyor. O gün teyzesini ziyarete gidiyor. Ama köye gitmemiş. Farklı bir yere mi gitti, bilmiyoruz" diye konuştu.

Telefon sinyalinin son görüldüğü yerin tespiti için çalışma yapıldığını belirten Demir, "Jandarmadan aldığımız bilgiye göre, savcılık telefon kayıtlarını istemiş. Telefon kayıtlarından son sinyalin çektiği bölgeyi tespit etmeye çalışıyorlar. Son sinyal nereden geldiyse ona göre aramalar o yönde tekrar başlar. Daha önce de 3-5 gün köyde kaldığı olmuştu. Emekli olduğu için sıkılıp, köylere gidiyor. Oralarda 3-5 gün kalıp geri dönüyordu. Babamdan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Telefon sinyali sonrası yer tespitiyle babamın bulunacağına inanıyorum. Telefon sinyaline bakılarak son görüldüğü noktanın aranmasını istiyoruz. Her olasılığı değerlendiriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-07 11:34:02



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