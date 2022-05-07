Bolu’da, 22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor Kaybolan adamın ailesi 22 gündür gelecek iyi haberi bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, 22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor Kaybolan adamın ailesi 22 gündür gelecek iyi haberi bekliyor

İHA

Bolu'da, ailesinin 22 gündür haber alamadığı ve yapılan çalışmalarda bulunamayan 71 yaşındaki İsmail Demir'in bulunabilmesi için cep telefonu sinyalinin gelmesi bekleniyor.

Bolu’da, 22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor Kaybolan adamın ailesi 22 gündür gelecek iyi haberi bekliyor

Bolu’da, ailesinin 22 gündür haber alamadığı ve yapılan çalışmalarda bulunamayan 71 yaşındaki İsmail Demir'in bulunabilmesi için cep telefonu sinyalinin gelmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir, 15 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve köylüler tarafından köy çevresinde aranan Demir bulunamayınca ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Demir’in yaşadığı köye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Demir’in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda İsmail Demir’e ulaşamayan ekipler, çalışmaları sonlandırdı.
Ailesi günlerdir iyi haberi bekliyor
Babasının teyzesini ziyaret ettikten sonra kaybolduğunu söyleyen Murat Demir, “Babam 15 Nisan Cuma günü namazdan sonrasından beri kayıp. En son Aydıncık köyüne gitmiş. Orada Cuma namazını kılmış. Teyzesine uğramış. Çocukların fotoğrafını gösteriyor. Ben Tekke Işıklar köyüne gidiyorum diye evden çıkmış. Sonra bir daha haber alamıyoruz. Ben 112’yi aradım. Jandarma, AFAD geldi. Gidebileceği derelere bakıldı. Ama herhangi bir ize rastlanmadı. Biz de kendimiz aradık. Ama biz de bir ize rastlayamadık. Emekli olduğu için köye giderdi. 34 gün kalırdı. Ama sonrasında illa ki bize bir şekilde haber verir ve gelirdi. Kimseye bir zararı olmayan, kendi halinde biriydi. Emekliydi. Bolu merkeze gider dolaşır gelirdi. Yaz geldiği zaman köye giderdi. Bazen akrabalara giderdi. Ama sonra gelirdi. 35 gün kalırdı köylerde. Bazen haber alırdık. Bazen de telefonunun şarjı bittiği için ulaşamazdık. Ama bir şekilde o bize ulaşıp gelirdi. Hiç bu kadar uzun olmamıştı” dedi.
Son umutları cep telefonu sinyali
Babasının cep telefonu sinyalinin çıkmasını beklediklerini ifade eden Murat Demir, “Maaş kartı evinde. Sadece yanında cüzdanı var. telefonu var, kimliği vardı. Cebinde belki 50100 lira harçlığı vardır ama büyük parası yoktu. Şuan telefon sinyalinin gelmesini bekliyoruz. En son nerede telefon sinyali çekmiş, hangi bölgede çekmiş. O sinyal geldikten sonra bölgede arama çalışmalarının başlayacağını söylediler. Şuan sinyalin operatörden gelmesini bekliyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

22 gündür kayıptı; telefon sinyaliyle yeri belirlenmeye çalışılacak
YEREL HABERLER 22 gündür kayıptı; telefon sinyaliyle yeri ...
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale ...
Abant Tabiat Parkı’da yanan ev küle döndü
YEREL HABERLER Abant Tabiat Parkı’da yanan ev küle döndü
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2)
YEREL HABERLER Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik ...
Mezarlıktan yol geçmemesi için iş makinesinin altına yattı
YEREL HABERLER Mezarlıktan yol geçmemesi için iş makinesinin altına ...
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik ...
Bolu’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bolu’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Ciple otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ciple otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
'Tabiatın kalbi' Bolu, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı Bolu’nun tatil merkezleri 33 bin 801 kişiyi misafir etti
YEREL HABERLER 'Tabiatın kalbi' Bolu, bayram tatilinde ziyaretçi ...
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.