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Coğrafi işaretli Bolu patatesi toprakla buluştu Bolu'da yıllık 20 bin ton patates üretimi için ilk adım atıldı

İHA

Coğrafi işaretli Bolu patatesi toprakla buluştu Bolu'da yıllık 20 bin ton patates üretimi için ilk adım atıldı

Yıllık 20 bin ton üretilen coğrafi işaretli Bolu patatesi, havaların ısınmasıyla toprakla buluştu.
Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden olan Bolu'da, havaların ısınmasıyla birlikte ünü dünyaya yayılan coğrafi işaretli patates toprağa dikilmeye başlandı. Tadıyla ve dokusuyla gerek üreticinin, gerekse tüketicinin gözdesi konumunda olan Bolu patatesi, üreticilerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Bolu üreticisinin olmazsa olmazı patates, dönem dönem değişkenlik gösterse de Bolu’nun değişmeyen ürünleri arasında yerini koruyor.
Geçtiğimiz yıllara oranla ekimi düşmesine rağmen kentte yıllık 20 bin ton üretilen Bolu patatesi, sofralarda yerini almak için toprakla buluşturularak ilk adımını attı. Çıkınlar Mahallesi'ndeki arazisine ilk patates ekimini yapan Hakan Turan, "Havalar bu hafta açtı. Biz de ekimimizi yaptık, gübrelerimizi attık. Bundan sonrasına ilaçlama ve gübre çalışmasıyla devam edeceğiz. Patates üretimini azalttık. Malum şartlardan dolayı 1520 dönüm ekiyoruz. Masrafları ağır oluyor. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz" dedi.

"Bolu patatesi diğer patateslerden üstündür"
Bolu patatesinin diğer illerin patateslerinden üstün olduğunu söyleyen ve çiftçiye para kazandırdığını ifade eden Turan, "İşimizi gönül vererek yapıyoruz. Patateste senelerden bu yana gelen bir lezzet var. Bolu patatesi güzeldir. Başka yerin patateslerinden üstün bir patates" diye konuştu.

"Bu sene çiftçinin yüzü patatesten güldü"
Turan, üretimin düştüğüne de değinerek, "Patates bir süre para etmedi. İnsanlar doğal olarak kırıldı. Para kazanmayınca yapılmaz hale geldi. Ama elimizden geldiği kadar yapıyoruz. 2 senedir güzel, çiftçi de kazanıyor. Güzel malı olan, iyi yetiştiren kazanıyor. Patates iyi bir meslek. Ekilmeli, bırakılmamalı. Biz bırakmıyoruz. Masraflar ne kadar ağır olsa da bırakmıyoruz. Bu sene de güzel olacağını tahmin ediyorum. Bundan sonra her şey para edecek. Çiftçinin de yüzü gülecek, para kazanacak. Biz de ekimimize devam edeceğiz. Şuan üretici olarak patates 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Tabi pazarlarda ve marketlerde biraz yüksek oluyor. Bu sene çiftçinin yüzü patatesten güldü" ifadelerini kullandı.

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