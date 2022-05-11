Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Bolu’da seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kasaplar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 34 EEA 354 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada, araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.