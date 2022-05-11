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Ayman Yaylası'nda 'ÇED gerekli değildir' kararına mahkemeden iptal

DHA

Ayman Yaylası'nda 'ÇED gerekli değildir' kararına mahkemeden iptal


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun Seben ilçesinde, Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 'Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesi' kapsamında Ayman Yaylası'na kurulmak istenen taş ocağı için valiliğin 'ÇED gerekli değildir' kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme kararında, projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.
Taşlıyayla Göleti'nden ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak projenin inşaat çalışmaları kapsamında, Ayman Yaylası bölgesinde taş ocağı kurulması planlandı. Bölgedeki ocaktan çıkarılan taşlarla projenin inşaatının gerçekleştirilmesi hedeflendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taş ocağının kapatılacağı ve ağaçlandırma yapılacağı bilgisi, DSİ Müdürlüğü tarafından köylülere bildirildi. Projeye esas olan ocağın 550 metre güneybatısında yer alan ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman Yaylası'nda bulunanlar ise taş ocağına karşı çıkıp, protesto etti. Bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, inşaatın durdurulması ve ÇED raporu alınması gerekliliği gerekçesiyle dava açtı. Bu kapsamda Bolu Valiliği de bölgedeki çalışmalar için ÇED raporunun gerekli olmadığı yönünde karar verdi.
Köylüler, valiliğin verdiği `ÇED gerekli değildir´ raporunun iptali için dava açtı. Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Kararda, bölgede yapılacak patlama çalışmalarının yerleşim yerlerine zarar verebileceği ve yakındaki yüksek gerilim hattı ile hayvancılık alanlarının etki altında kalacağı göz önünde bulunduruldu. Ayrıca alanda sondaj çalışmasının yapılmadığı, büyük çukur oluşmasına neden olunacağı ile depolama alanının yetersiz olduğu da anlaşıldığı belirtilirken, projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Açıklanan nedenlerle `ÇED gerekli değildir´ kararının iptaline hükmedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-11 12:04:18

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