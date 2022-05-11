4 kişinin ölümünde baba ve 2 oğluna 2'şer kez müebbet ve 49'ar yıl hapis



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada mahkemenin baba ve 2 oğluna 76 yıl 6 ay ile 85 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildiği karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan baba ve oğulları, 2'şer kez müebbet ve 49´ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2018 yılının şubat ayında Seben ilçesinde meydana geldi. Tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının öncekine göre daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle aralarında husumet olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç tartıştı. Komşuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Ancak bir süre sonra yeniden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş, sopa, balta ve tüfek kullanılan kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirdi, yeğeni Soner Büyüktopaç da ağır yaralandı. Yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın sopa darbeleriyle, diğerlerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç ve Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayhan Büyüktopaç'ın kavgada yaralanan babası Mehmet Büyüktopaç ise iyileşip taburcu olduktan sonra yargılama sırasında yaşamını yitirdi.

2020'DE CEZA YAĞMIŞTI

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanan sanıklar hakkında 22 Eylül 2020'de karar verildi. Mahkeme, Zeki Büyüktopaç'a, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'a karşı haksız tahrik altında öldürme suçundan 4'er kez 16'şar yıl, Mehmet Büyüktopaç'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl, Soner Büyüktopaç'ı yaralama suçundan 10 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 85 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Mustafa Büyüktopaç hakkında, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'a karşı haksız tahrik altında öldürme suçundan 4'er kez 16'şar yıl, Mehmet Büyüktopaç'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9 yıl, Soner Büyüktopaç'ı yaralama suçundan 10 yıl 6 ay olmak üzere toplam 83 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Onur Büyüktopaç'ın ise Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'a karşı haksız tahrik altında öldürme suçundan 4'er kez 16'şar yıl, Mehmet Büyüktopaç'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl, silahla gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle 3 yıl, havaya ateş etme suçundan ise 6 ay hapis olmak üzere 76 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması yönünde karar açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Büyüktopaç'a Mehmet Büyüktopaç'a karşı işlediği yaralama suçundan ise 9 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Metin Büyüktopaç'a ise kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Soner Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç'a karşı işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan, Hatice Büyüktopaç da hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme heyeti Soner ve Onur Büyüktopaç'ın birbirlerine karşı yaralama eylemlerinden 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İSTİNAF CEZAYI AZ BULDU, BABA VE 2 OĞLUNUN CEZASI ARTTI

Ölenlerin yakınları, verilen cezaları az bularak kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, baba ve 2 oğluna 'kasten yaralama' suçlarında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığı ve bu nedenle cezanın az verildiğini belirtilerek kararı bozuldu, yeniden yargılama talep etti.

Yeniden görülen duruşmada, diğer sanıklara aynı cezalar verilirken, baba ve 2 oğlunun cezası arttı. Mahkeme heyeti Zeki Büyüktopaç ve oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç hakkında 2 kişinin ölümüyle ilgili 2'şer kez müebbet, diğer 2 kişinin ölümüyle ilgili toplam 32'şer yıl, yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla ilgili de toplam 17'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-11 12:40:13



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