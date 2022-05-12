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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak

DHA

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.
Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-12 13:37:54

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