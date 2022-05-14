Bolu'da inşaatta beton dökülürken çökme



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürün pazarı inşaatında beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi tarafından inşa ettirilen, geçen yıl eylül ayında yapımına başlanan 13 milyon 500 bin TL maliyetli yöresel ürün pazarı inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Olayda işçiler yaralanmazken, inşaatın büyük kısmında hasar oluştu. Enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı, oluşan zararın ise müteahhit firma tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bolu Belediyesi mühendisleri tarafından inşaatın sağlam kalan kısımlarında incelemelerde bulunulacağı da belirtildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-14 11:56:29



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