Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı çöktü Çöken inşaatta faciadan dönüldü

Bolu’da belediye tarafından yaptırılan Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü. Olay sırasında işçilerin bölgede olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında temeli atılan Yöresel Ürünler Pazarı inşaatında yapım çalışmaları devam ederken, binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Olaydan işçiler yara almadan kurtulurken, inşaatın büyük kısmında hasar oluştu. Enkazın kaldırılması için çalışma başlatılırken, oluşan zararın ve

sebebinin belirlenmesi için bilirkişi tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan yüklenici firma yetkilisi Nadir Gürkan Yetkin, “İnşaat devam ettiği sırada projenin ikinci kısmına geçmiştik. Burada projeye yönelik iki tane farklı kotlarda döşeme var. Birinci döşemeyi Ramazan’dan önce dökmüştük. Ters kirişlerin betonunu atıp emniyete almak istiyorduk. O esnada iki kolonun olduğu kısmın birleşim noktalarındaki döşeme normal kolondan sıyrılıp aşağı indi. Kalıp hatası deniliyor ama diğer yerler hala duruyor. Bunun sebebi ciddi bir konsol var. Bu konsol inanılmaz derecede zorlanıyor. Hasarın ipuçları bunu doğrular nitelikte. Bizim sevindiğimiz nokta kimsenin yaralanmaması. Bölgeyi temizledikten sonra teknik arkadaşlarla istişare edip projeye nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz. Hatanın tespiti için bilirkişiler talep edeceğiz. Durum ortada, daha beton bile atamamıştık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.