Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı

Bolu’da, otladığı sırada düştüğü su birikintisinden çıkamayan inek itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda otladığı sırada su birikintisine düşen inek ayağa kalkamadı. İneğin su birikintisindeki çamura saplandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya düşen ineğin bir kısmını halat yardımıyla dışarı çıkardı. Arka ayaklarını sudan çıkaramayan ineğe zarar vermek istemeyen ekipler, ineğin sahibinin olay yerine gelmesini bekledi.

İbrahim Gül’e ait olduğu belirlenen inek, sahibinin yakınları tarafından üzerine su dökülerek hareket ettirildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla inek düştüğü su birikintisinden kurtarıldı.

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