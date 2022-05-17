Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir kereste fabrikasında çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyit Mahallesi'nde Mustafa Karayel´e ait kereste fabrikasının çay ocağında, bugün saat 09.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çay ocağını sardı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 45 dakikalık müdahalesiyle fabrikanın depo ve atölye kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-17 10:11:24



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