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Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor Dünyaya deri ihraç eden Geredeli dericileri Rusya-Ukrayna savaşı krizi teğet geçti Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka: "Gerede, günlük 500 ton deri kapasitesiyle derinin merkezi haline gelecek"

İHA

Bolu'nun dünyaya deri ihracatı yapan önemli merkezlerinden birisi olan Gerede ilçesi, günlük 500 ton kapasiteyle, Türkiye'de ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor Dünyaya deri ihraç eden Geredeli dericileri Rusya-Ukrayna savaşı krizi teğet geçti Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka: "Gerede, günlük 500 ton deri kapasitesiyle derinin merkezi haline gelecek"

Bolu'nun dünyaya deri ihracatı yapan önemli merkezlerinden birisi olan Gerede ilçesi, günlük 500 ton kapasiteyle, Türkiye'de ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.
Türkiye'nin en büyük deri üretim merkezlerinden birisi olan 33 bin nüfuslu Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Deri Sanayi'deki 120 işletme, RusyaUkrayna savaşı krizini en az zararla atlatıyor. Faaliyet gösterdiği yıllar içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde pazar oluşturmayı başaran ve daha önceki yaşadığı krizlerden ders çıkararak iç pazar dinamiklerini kullanmayı öğrenen Gerede Deri Sanayi, yeni yatırımlarla günlük 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

"Günlük 350 ton deri imalatı yapılıyor"
Gerede Deri Sanayi'de 120 işletmenin faaliyet gösterdiğini söyleyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka, "Pandemiye rağmen bugünkü yerinden 54 firmamız Deri OSB’ye taşındı. Avrupa Birliği standartlarında deri fabrikalarımızı yaptık. Şuan deri sektöründe ciddi anlamda pay sahibiyiz. Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda ayakkabı deri üretiminin yüzde 40’ı Gerede’de gerçekleştirilmekte. Diğer bölgelere baktığımız zaman ham deriden bitmiş deriye kadar günlük yaklaşık 350 deri imalatı yapılmakta. Yeni organizede yapılan fabrikalarla beraber bir iki yıl içerisinde Gerede, 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin en fazla olduğu derinin merkezi haline gelecek" dedi.

"Çok etkilenmediğimiz rakamlarla ortaya çıkıyor"
Deri sektörünün 1990'lı yıllardan bu yana iç ve dış koşullar sebebiyle birçok krizle karşılaştığını belirten Kaşka, dünyayı etkileyen RusyaUkrayna savaşının Geredeli dericileri kısmen etkilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"RusyaUkrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle yaşananlar bizim için yeni değil. Sektör, yaşadığı onlarca krizle birlikte sürekli öğrenerek yoluna devam etti. İlla ki etkilendik. Çünkü Gerede Deri Sanayi’nin dinamiklerinde dolaylı ve dolaysız ihracat var. Direkt ihracat yapan firmalarımız kısmen etkilendi. Kısmen etkilenmesinin sebebi de, dünyanın en büyük deri fuarlarına stant açarak, pazar çeşitliliğini sağlamışlardı. Çok fazla etkilenmediğimiz rakamlardan da ortaya çıkıyor. 2022 yılı ocak ve mart ayında toplam 69 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 37,3’lük bir artış oldu. 24 Şubat’ta başlayan savaşa rağmen mart ayında 27,8 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirdik. Dolayısıyla 2021 mart ayına kıyasla yüzde 22,5 oranında artış oldu. RusyaUkrayna savaşı üretimimizde gerilemeye yol açmamış gibi gözüküyor. Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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