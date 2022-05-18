Bolu’da trafik kazası: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında AnkaraZonguldak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan T. idaresindeki 67 ABK 573 plakalı otomobil, köy yolundan karşıya geçmekte olan Bilal K. yönetimindeki 14 NC 685 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal K. idaresindeki otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Bilal K.'nın eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.