TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu İstanbul yönünün yol çalışması nedeniyle 35 gün trafiğe kapalı kalmasıyla araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi et lokantası işletmecilerini sevindirdi. Et lokantası işleten Reşat Uzunoğlan, işlerinin 2-3 kat arttığını belirterek, "Otoyoldaki yol çalışması nedeniyle işlerimiz haliyle arttı. Mutluyuz, keyifliyiz" dedi.

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalar kapsamında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasının İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönüne giden araçlar, yol kapalı olduğu için D-100 Karayolu'ndan ulaşımlarını sağlıyor. Ankara yönünde ise herhangi bir çalışma bulunmuyor. Yol çalışması 2 geçiş güzergahı üzerinde bulunan esnafı da farklı etkiledi. TEM Otoyolu'nun kapanması nedeniyle ulaşımın sağlandığı ve trafiğin yoğun olarak sağlandığı D-100 kara yolu üzerinde bulunan işletmeler olumlu yönde etkilenirken, araç trafiğinin azaldığı TEM Otoyolu'ndaki alışveriş merkezindeki işletmeler ise olumsuz etkilendi.

D-100'DEKİ ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Eski yol olarak bilinen D-100 Karayolu´nun Bolu Dağı geçişinde bulunan esnaflar TEM'deki yol çalışması ile D-100'deki araç yoğunluğunun işlerini arttırdığını söyledi. Bolu Dağı'nda bulunan meşhur et lokantalarından birinin işletmecisi Reşat Uzunoğlan da işlerinin 2-3 kat arttığını söyledi. Uzunoğlan, "Bolu Dağı'na yıllar öncesinden bir ilgi ve alaka vardı ama otoyolun açılmasıyla birlikte insanlar haliyle oraya yönelmişti. Otoyolda yapım çalışmasından dolayı güzergah burası oldu. İşlerimiz de haliyle arttı. Bolu Dağı'nın eski değerini tekrar kazanacağını umuyorum. Mutluyum, keyifliyiz. İşlerimiz 2-3 kat kadar arttı" dedi.

TEM'İN ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA AÇIK

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir AVM'deki işletmeciler, yolun yalnızca İstanbul istikameti değil, tamamı kapalıymış gibi bir algı olduğunu söyledi. Restoran işletmecisi Serkan Gündoğdu, "Yolun sadece İstanbul yönü ulaşıma kapalı. Ama sanki tamamen kapalı gibi biliniyor. Bulunduğumuz tesiste çok işletme var. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Zaten pandemiden yeni çıktık. Çalışanlar mağdur olmasın diye uğraşıyoruz. Çalışanları ücretsiz izne çıkarıyoruz. Şu anda işlerde yüzde 60-65 bir kaybımız var." diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-19 11:00:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.