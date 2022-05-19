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TEM’in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100’deki işletmecileri sevindirdi Bolu Dağı’nın D100 geçişindeki işletmeciler eski günlerine geri döndü

İHA

TEM’in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100’deki işletmecileri sevindirdi Bolu Dağı’nın D100 geçişindeki işletmeciler eski günlerine geri döndü

Bolu’da TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul yönünün yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılması, D100 Karayolu Bolu Dağı üzerindeki işletmelerde hareketliliğe sebep oldu.
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde AbantKaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde 16 Mayıs tarihinde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. AbantKaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde devam eden ve 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak olan çalışmalar sebebiyle sürücüler Abant Gişeleri’nden D100 Karayoluna yönlendiriliyor. Sürücülerin D100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmasıyla birlikte güzergahta bulunan işletmeciler de hareketli günler yaşıyor. Araç yoğunluğunun fazla olması sebebiyle müşteri yoğunluğu yaşayan işletmeciler, eski günlerine döndüklerini belirttiler.
Bolu Dağı’nda 10 yıldır işletmecilik yapan Şaban Çalık, “Şu anki durumdan çok memnunuz. Yoldan geçen misafirlerimizin gidecekleri yerlere sağ salim gitmelerini temenni ederiz. Kışın biraz zor geçti işlerimiz. Şu anda yavaş yavaş güzelleşmeye başladı. Bu yolu tanımayan yeni gençlerimiz Bolu Dağı’nın güzelliğini ve hizmetini gördü. Çok memnun oluyorlar. Otoyolun ve tünelin belli bir süre kapanması bizi çok memnun etti” dedi.
Garson olarak çalışan Süreyya Eren ise, “Eski düzenine geri döndü. Şenlendi. Müşterilerimiz de 'Yol sebebiyle buralara gelip görebiliyoruz. İyi ki kapanmış' diyor. Müşterilerimiz de biz de memnunuz. Yoğunluk var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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