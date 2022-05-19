19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl’la yaşadılar

Bir garip kaza! Biri sigara içti diğeri tabanca istedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sevenlerine muhteşem bir gün yaşattı.

Bolu’da, TEM Otolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway AVM’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne aldı. Sevenlerinin dakikalar öncesinde konser alanında toplandığı Sinan Akçıl, 1 saatlik konseriyle hayranlarına muhteşem anlar yaşattı.

Cep telefonlarının ışıklarını yakarak konser alanını şenlendiren vatandaşlar, Sinan Akçıl’ın şarkılarına da eşlik ederek eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.