19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl’la yaşadılar

Bolu’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sevenlerine muhteşem bir gün yaşattı.
Bolu’da, TEM Otolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway AVM’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne aldı. Sevenlerinin dakikalar öncesinde konser alanında toplandığı Sinan Akçıl, 1 saatlik konseriyle hayranlarına muhteşem anlar yaşattı.
Cep telefonlarının ışıklarını yakarak konser alanını şenlendiren vatandaşlar, Sinan Akçıl’ın şarkılarına da eşlik ederek eğlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.