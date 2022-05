Beypiliç Boluspor - Altınordu: 2-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) STAT: Atatürk

HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Sefa Özcan (xxx), Sinan Ertinğü (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx) Hakan (xxx), Ali (xxx)(Dk.71 Emin Bayram xx), Arda (xxx)(Dk.71 Diarrasouba xxx), Abdurrahim (xxx)(Dk.52 Bülent Cevahir xxx), Bertu (xxx)(Dk.81 Talha), Tugay (xx)(Dk.71 Erdem Can xxx), Arda Köksal (xxx), Novak (xxx), Berk Yıldız (xxx), Balaj xx)

ALTINORDU: Serhat (xx)Rıdvan (xx)(Dk.46 Furkan xx), Salih (xx), Yusuf Can (xx), Ali Dere (xx), Emircan (xx), Gökberk (xx)(Dk.58 Ahmet xx), Kürşad (xx), Şeref (xx)(Dk.81 Kenan), Kubilay (xx)(Dk.71 Metehan xx), Sami (xx)(Dk.46 Muzaffer xx)

GOLLER: Dk.32 Balaj, Dk.90 Erdem Can (Beypiliç Boluspor), Dk.52 Şeref (P) (Altınordu)

SARI KARTLAR: Kubilay, Serhat, Ali Dere (Altınordu) Spor Toto 1´inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. 32'nci dakikada Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası dışından Balaj'ın güzel vuruşunda top direğe çarptıktan sonra fileleri havalandırdı: 1-0.

51'nci dakikada ceza sahası içinde Beypiliç Boluspor savunmasının müdahalesinde Muzaffer yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada Şeref'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90'ncı dakikada Beypiliç Boluspor'un sağ kanattan dar açıdan kullandığı serbest vuruşta. Erdem Can'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadeleyi Boluspor 2-1 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-20 19:33:57



