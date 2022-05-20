Beypiliç Boluspor - Altınordu: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beypiliç Boluspor - Altınordu: 2-1

DHA

Beypiliç Boluspor - Altınordu: 2-1


Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) STAT: Atatürk 
HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Sefa Özcan (xxx), Sinan Ertinğü (xxx) 
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx) Hakan (xxx), Ali (xxx)(Dk.71 Emin Bayram xx), Arda (xxx)(Dk.71 Diarrasouba xxx), Abdurrahim (xxx)(Dk.52 Bülent Cevahir xxx), Bertu (xxx)(Dk.81 Talha), Tugay (xx)(Dk.71 Erdem Can xxx), Arda Köksal (xxx), Novak (xxx), Berk Yıldız (xxx), Balaj xx) 
ALTINORDU: Serhat (xx)Rıdvan (xx)(Dk.46 Furkan xx), Salih (xx), Yusuf Can (xx), Ali Dere (xx), Emircan (xx), Gökberk (xx)(Dk.58 Ahmet xx), Kürşad (xx), Şeref (xx)(Dk.81 Kenan), Kubilay (xx)(Dk.71 Metehan xx), Sami (xx)(Dk.46 Muzaffer xx) 
GOLLER: Dk.32 Balaj, Dk.90 Erdem Can (Beypiliç Boluspor), Dk.52 Şeref (P) (Altınordu) 
SARI KARTLAR: Kubilay, Serhat, Ali Dere (Altınordu) Spor Toto 1´inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. 32'nci dakikada Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası dışından Balaj'ın güzel vuruşunda top direğe çarptıktan sonra fileleri havalandırdı: 1-0. 
51'nci dakikada ceza sahası içinde Beypiliç Boluspor savunmasının müdahalesinde Muzaffer yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 
52'nci dakikada Şeref'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 
90'ncı dakikada Beypiliç Boluspor'un sağ kanattan dar açıdan kullandığı serbest vuruşta. Erdem Can'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1. 
Mücadeleyi Boluspor 2-1 kazandı.
  DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-20 19:33:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Altınordu: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Altınordu: 1
Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: ...
Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını ...
Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını ...
Otobüse binerken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otobüse binerken kalp krizi geçiren sürücü hayatını ...
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna ...
Sulama havuzuna düşen küçük çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen küçük çocuk hayatını kaybetti
Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın sığınmacılara karşı ilanı savcılık kararıyla toplatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Yaptıklarımdan ve söylediklerimden pişman değilim”
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın sığınmacılara karşı ...
Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla kaldırıldı (2)
YEREL HABERLER Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' ...
19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl’la yaşadılar
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl’la yaşadılar
Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla kaldırıldı
YEREL HABERLER Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' ...
Bolu’nun yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı
YEREL HABERLER Bolu’nun yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı
Bolu'nun yükseklerine mayıs karı
YEREL HABERLER Bolu'nun yükseklerine mayıs karı
TEM’in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100’deki işletmecileri sevindirdi Bolu Dağı’nın D100 geçişindeki işletmeciler eski günlerine geri döndü
YEREL HABERLER TEM’in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100’deki ...
TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  
YEREL HABERLER TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü ...
Başkan Özcan’dan “Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı” ilanı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan “Bolu Belediyesi'nden geçici ...
Bolu’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bolu’da trafik kazası: 3 yaralı
Tanju Özcan´dan sığınmacılara, 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanı 
YEREL HABERLER Tanju Özcan´dan sığınmacılara, 'Artık ...
Telefon dolandırıcılarına 'Ne istediniz benim gibi yaşlı adamdan' diye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına 'Ne istediniz benim gibi ...
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor Dünyaya deri ihraç eden Geredeli dericileri Rusya-Ukrayna savaşı krizi teğet geçti Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka: "Gerede, günlük 500 ton deri kapasitesiyle derinin merkezi haline gelecek"
YEREL HABERLER Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor Dünyaya deri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.