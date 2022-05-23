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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı

DHA

Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği `Sezar´ eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-23 16:10:41

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