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Bolu’da, yıllık ortalama 32 yangında 700 dönüm alan tahrip oluyor Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk: “Çam türlerinin olduğu bölgelerde piknik yapmaya müsaade etmeyeceğiz”

İHA

Bolu’da, yıllık ortalama 32 yangında 700 dönüm alan tahrip oluyor Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk: “Çam türlerinin olduğu bölgelerde piknik yapmaya müsaade etmeyeceğiz”

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman yangınlarında il genelinde yıllık 700 dönüm alanın zarar gördüğünü belirterek, “Belirlenen alanlar dışında özellikle çam ağaçlarının olduğu bölgelerde piknik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Bolu’da, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yüzde 65’i ormanlarla kaplı kentte yaşayan ve şehir dışından gelen vatandaşlar piknik yapmak için yeşil alanları tercih ediyor. Tabiat parkları ve belirlenen mesire alanları dışında yakılan ateşler ise, orman yangınlarına sebep oluyor. Piknikçilerin sayısının artmasıyla birlikte orman müdürlüğü ekipleri, muhtemel yangınlara karşı hazırlarını tamamladı.
Vatandaşların orman yangınlarına sebebiyet verebilecek yerlerde ateş yakmamalarını isteyen Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, “Yaz aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın piknik yapma ihtiyaçları ve ormanla buluşma ihtiyaçları baş gösterdi. Bizler orman teşkilatı olarak tüm köylülerimizin, vatandaşlarımızın piknik amaçlı kullandıkları yerlerde dikkat etmelerini, orman yangınlarına sebebiyet verecek yerlerde ateş yakmamalarını istiyoruz. Özellikle çam türlerinin olduğu yerlerde piknik veya bahçe temizliği ateşlerinin yakılması orman yangınlarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle biz bu yerlerde piknik yapmaya müsaade etmeyeceğiz. Bizim zaten orman teşkilatının göstermiş olduğu piknik yerleri var. Vatandaşlarımızın özellikle bu yerleri tercih etmelerini istiyoruz” dedi.

“Bin 15 orman gönüllüsü kaydı yaptık”
İl genelinde bin 15 orman gönüllüsünün eğitimlerinin devam ettiğini belirten Şentürk, “Yöremizde yıllık ortalama 32 adet yangın çıkıyor. Farklı yıllarda farklı adetlerde olabilir ama ortalama 32 yangın çıkıyor. Bu yangınlarda 700 dönüm alan tahrip oluyor. Bu alanlar 1 yıl içerisinde gerek tohumla gerekse de dikimle ağaçlandırıyoruz. Yanan alanları tekrar doğaya kavuşturuyoruz. Orman genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 100 bin orman gönüllüsü projesi dahilinde bölge müdürlüğümüzde de 860 orman gönüllüsü kaydı vardı. Şu ana kadar bin 15 orman gönüllüsü kaydını yaptık. Bunların da eğitimlerini tamamlamak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

Yangın gözetleme kuleleri hazır
Şentürk, yangın gözetleme kulelerinin bakımlarının yapıldığını da söyleyerek, “Bolu ili dahilinde 13 adet yangın gözetleme kulelerimiz var. Onların tamir bakımları yapıldı. Şu an orman yangınlarına karşı gözetlemeye hazır durumdayız. 114 adet daha orman yangın işçisini de aramıza katacağız. Bunların şu an alımları devam ediyor. Aldığımız yangın işçilerinin eğitimlerini tamamlayıp orman yangınlarına hazır bir şekilde kendimizi yetiştireceğiz. Sigara izmariti ile orman yangını çıkmaması adına yada yol kenarında yakılan ateşlerin orman yangınına dönüşmemesi adına 260 kilometrelik yol kenarı temizliği yapacağız” diye konuştu.

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