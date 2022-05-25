Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki 34 DB 7746 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Selami T. yönetiminde ki 41 YT 012 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, ön kısmı tırın dorsesinin altına giren otomobilde yolcu olarak bulunan Sevda ve Elif Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

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