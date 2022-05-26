Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma Dönemi'ne ait tarihi eserlerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde buluna bir evde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda yaptıkları aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen lahit, heykel, 2 sütun kaide ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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