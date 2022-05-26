Bolu'da Roma döneminden tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın operasyonuyla Roma dönemine ait lahit, heykel, 2 sütun kaide ve tabanca ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Bolu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen baskında 1 lahit, 1 heykel, 2 sütun kaide ve 1 tabanca ele geçirildi. Tarihi eserlerin, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Tarihi eserler, Bolu Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi; 1 kişi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-26 11:09:49
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