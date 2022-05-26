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A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı A Kadın Basketbol Milli Takım Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: “Güçlü bir milli takım havuzu olduğuna inanıyoruz”

İHA

A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı A Kadın Basketbol Milli Takım Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: “Güçlü bir milli takım havuzu olduğuna inanıyoruz”

Bolu’da, Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına giren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, “Eski dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda, Avrupa’nın en üstünde mücadele edecek milli takımı tekrardan ortaya çıkarmak için hazırlıklara başladık” dedi.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla Bolu’da kampa girdi. Bolu Dağı’nda bulunan bir otelde akşam saatlerinde ilk antrenmanlarını yapan milli basketbolcular, 1 hafta boyunca Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını burada sürdürecek.
A Kadın Basketbol Milli Takım Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, hedeflerinin Avrupa arenasına çıkış yapan kadın milli takımın izlerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, “Hazırlıklarımıza bugün başladık. Hem Ümit Milli takımda hem ligde hem de formda olan oyuncularımızı görmek istediğimiz yeni oyuncularla birlikte başlıyoruz. Buraya çağırmadığımız ama yeteneklerinden emin olduğumuz çok değerli oyuncularımız da var. Milli takımları eskisi gibi Avrupa sahnesinde kürsü mücadelesi veren bir takım yapmak için hazırlıklara başladık. 1 hafta burada çalıştıktan sonra İstanbul’a gideceğiz. Buradaki antrenmanlarımızda hücum ve savunma stratejilerimizi gözden geçirdikten sonra Sırbistan’a gideceğiz. Arkasından İstanbul’a geleceğiz. 2 gün geçirdikten sonra Japonlarla ikili temasa geçeceğiz. Temel hedefimiz buradaki hazırlık kampında tekrardan Avrupa arenasına çıkış yapan kadın milli takımının izlerini ortaya çıkarmak. Oyunculara çok güveniyoruz. Güçlü bir milli takım havuzu olduğuna inanıyoruz. Eski dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda, Avrupa’nın en üstünde mücadele edecek milli takımı tekrardan ortaya çıkarmak için hazırlıklara başladık” dedi.

“Çok büyük beklentilerimiz var”
Kampta 6 yeni oyuncunun yer aldığını ifade eden Yıldızoğlu, “Aslında tecrübeli oyuncularımızın çoğu bu kampta yok. Eleme maçlarında uzun bir süre olduğu için bu kampta biz daha çok ligde formda olan ve görmek istediğimiz oyuncuları davet ettik. Burada 6 yeni oyuncumuz var. çok yetenekli çocuklar. Çok büyük beklentilerimiz var. İnşallah bu geçiş dönemini hem milli takım havuzu içinde yer alan tecrübeliler hem de genç oyuncularla birlikte harmanlayarak yeni oluşumu yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Slovenya ve Polonya iyi rakipler”
Slovenya ve Polonya maçları hakkında konuşan Yıldızoğlu, “Slovenya ve Polonya’yla oynadık. Slovenya’yı orada yendik. Polonya’yla burada 11 sayı farkla kazanmayı bildik. Onlar da iyi rakipler. Özellikle Slovenya maçında çok eksikleri vardı. Rövanş maçında burada daha farklı olacağını düşünüyoruz. Ama biz Türk milli takımı olarak mutlaka Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olmak ve yine eskisi gibi kürsü mücadelesi yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız Avrupa Şampiyonası’na katılmak”
A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ise, “Hedefimiz tabii ki Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılmak. Önümüzdeki kasım ve şubat aylarında iki pencere maçlarımız daha oynanacak. Amacımız oradaki bütün maçları kazanıp Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Ondan sonra ilk 8’in içine girip adım adım ilerlemek istiyoruz” dedi.

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