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A Milli Kadın Basketbol takımının Bolu kampı sürüyor

DHA

A Milli Kadın Basketbol takımının Bolu kampı sürüyor


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Bolu'da, kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Kadın Basketbol Milli Takmı ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli sporcular Tilbe Şenyürek, Sevgi Uzun ve Şerife Alperi Onar, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı, Bolu kampı çalışmaları kapsamında ikinci idmanını gerçekleştirdi. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelin spor salonunda baş antrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan milli sporcular, daha sonra teknik çalışma yaptı. Antrenman öncesi milli sporcular Tilbe Şenyürek, Sevgi Uzun ve Şerife Alperi Onar gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yoğun geçen bir sezonun ardından çok fazla ara vermeden güzel ve genç bir ekiple bir araya gelerek kampa başladıklarını söyleyen milli sporcu Tilbe Şenyürek, "Güzel bir kamp geçirmeyi umuyoruz. Öncelikle kasım ve şubat elemeleri var. Onun sonrasında hedef 2023 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'na gitmek. O yüzden güzel, enerjik ve genç bir kadroyla güzel bir kamp süreci olacağını düşünüyorum. Bu yıl dünya şampiyonasına katılamadığımız için çok üzgünüz. Hedefimiz öncelikle elemeleri sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçip Avrupa şampiyonasına gidebilmek. Türk Milli Takımı'nın hedefi hiçbir organizasyonu kaçırmadan bayrağımızı orada temsil etmek. Akabinde de kürsüye çıkmak. Uzun zamandır maalesef kürsüde bulunamıyoruz. Hatta dünya şampiyonasına bu yıl katılamadık maalesef. Bu kaçırdığımız şeyleri telafi edip, yeni, genç bir jenerasyonla özlenen ve hak ettiği yerlerde olması gereken kürsüye ve şampiyonalara götürmek istiyoruz" dedi.
Son yıllarda çok büyük başarılara imza atan Türk kadın sporcular ile mücadele ettikleri takımlar hakkında bir değerlendirme yapan Şenyürek, "Takım sporunu ele alırsak, kadın voleybol çok güzel başarılara imza atıyor. Az önce söylediğim şeyleri biz de başarabilecek kapasitedeyiz. Tüm spor branşlarında kadınlar başarıya giderken, biz de kadın basketbol takımı olarak kadın voleybol takımlarımıza, boksörlerimize, tüm bireysel sporlarımıza katılmak istiyoruz. Kadının gücünü onlar yeterince gösteriyor, göstermeye de devam edecekler. Biz de bu kervana katılmak istiyoruz. Umarım biz de kadın basketbol olarak onlarla birlikte kadının gücünü çok daha fazla gösterebiliriz ülkemiz adına" şeklinde konuştu.
Geçen sene Avrupa şampiyonasının istedikleri gibi gitmediğini anımsatan milli takımın şutör gardı Sevgi Uzun, "İstediğimiz derecede sonuçlandıramadık. Şu anda buraya da önümüzdeki senenin Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için geldik. Genç bir kadroyuz. Güzel bir kimya oluşturup önümüzdeki seneye güzel işler başarmak istiyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var" dedi. Kamp sürecin, genç bir takımla geçireceklerini de dile getiren Uzun, "Ama bize eklenecek arkadaşlarımız olacak tabii ki. İlerleyen zamanlarda eğer istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırsak çok başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Genç bir kadro olduklarını vurgulayan milli oyuncu Şerife Alperi Onar ise "Burada birbirimizle kaynaşıp, Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için iyi bir fırsat bulduk. Önümüzde Sırbistan ve Japonya ile 2 tane hazırlık maçımız var. Bunlarda kendimizi test etmemiz için iyi takımlar. Hedefimiz her zaman kürsüye çıkmak. Umarım önümüzdeki sene Avrupa şampiyonasında bunu başarırız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Tilbe Şenyürek'in açıklamaları
-Sevgi Uzun'un açıklamaları
-Şerife Alperi Onar'ın açıklamaları
-Antrenman görüntüleri
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-27 11:46:14

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