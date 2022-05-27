Fabrika deposunda 2 yavru tilki bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, bir fabrikanın deposunda düzenleme yapan işçiler, 2 yavru tilkiyle karşılaştı. Yakalanan yavru tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kontrplak fabrikasının deposunda düzenleme yapan işçiler, 2 yavru tilkiyle karşılaştı. Fabrika yetkilileri, durumu Bolu Belediyesi´ne bildirdi. Fabrikaya gelen belediye ekipleri, yavru tilkileri yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yavru tilkiler, sağlık durumları kontrol edildikten sonra annelerinin bulması için fabrikanın arkasındaki ormana bırakılacak. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-27 16:09:36
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