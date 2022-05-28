Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) SPOR Toto 1´inci Lig ekibi Boluspor´un 6 yıl önce başkanlığını yapan Savaş Abak, bugün gerçekleştirilen olağan kongrede yeniden başkan seçildi. Kongrede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile kulüp küme düşme hattındayken, ligin bitmesine 4 maç kala istifa eden eski başkan Abdullah Abat arasında gerginlik yaşandı.

Boluspor´un olağan kongresi Karaçayır Mahallesi´nde bulunan halı sahada gerçekleştirildi. Kongreye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, delegeler, eski kulüp başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Boluspor küme düşme hattındayken 4 maç kala istifa eden Abdullah Abat arasında gerginlik yaşandı. Başkan Özcan, eski başkan Abdullah Abat'ı Boluspor zor durumdayken istifa ettiği için kulübe ihanet etmekle suçladı. Abdullah Abat ise haksızlık yapıldığını, iftira atıldığını ve verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek kendini savundu. Kongre salonunda zaman zaman gerginlikler yaşanırken, salonun dışında da bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

6 YIL SONRA YENİDEN BAŞKAN SAVAŞ ABAK OLDU

Eski yönetimin mali idari tablosunun ibra edilmediği gergin geçen kongrede yapılan açık oylamada, kulübün eski başkanlarından Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi. Ayrıca kongrede Boluspor'un şirketleşmesi için yeni yönetime yetki verildi.

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş Abak, "Zor bir kongre geçti. Mali tablo çok iyi değil. Şu saatten sonra eski başkanlar, eski yöneticiler, taraftarlar ve basın topyekün bir arada olup, birlik beraberlik içinde Boluspor'u yönetmeliyiz. Kulübün şu anda 50 milyon TL borcu var. Yüksek de bir temlik var. Devam eden mahkemeler var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde kulübü yönetmeye gayret göstereceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacım var. 6 yıl önce bıraktığım kulübe şimdi yeniden gideceğim" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdullah Abat ile Tanju Özcan'ın tartışması

-Kongreden detay görüntüler

-Savaş Abak ile röp.

-Kongre alanı dışında taraftarlar arasındaki tartışma

-Detaylar DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-28 19:17:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.