Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde beline sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan Bahar D.'ye (30) 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün denetimler sırasında durdurduğu otomobilde arama yaptı. Bahar D.'nin beline sardığı 1 kilo 590 gram esrar ele geçirildi. Bahar D. emniyetteki işlemlerinin ardından `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi. Bahar D. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 1 yıl süreyle ev hapsi cezası ile cezalandırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-05-30 16:14:13



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