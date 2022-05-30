Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

DHA

Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde beline sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan Bahar D.'ye (30) 1 yıl ev hapsi cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün denetimler sırasında durdurduğu otomobilde arama yaptı. Bahar D.'nin beline sardığı 1 kilo 590 gram esrar ele geçirildi. Bahar D. emniyetteki işlemlerinin ardından `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi. Bahar D. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 1 yıl süreyle ev hapsi cezası ile cezalandırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-05-30 16:14:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
Ünlü Doktor Feridun Kunak’tan Narven’e tam not
YEREL HABERLER Ünlü Doktor Feridun Kunak’tan Narven’e tam not
Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ...
Etlerin arasından 6,5 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Etlerin arasından 6,5 kilo uyuşturucu çıktı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
YEREL HABERLER Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti Tatilciler tabiat parkına giriş ücretinden şikayet etti
YEREL HABERLER Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı’na akın ...
Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
YEREL HABERLER Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı ...
Boluspor’un yeni başkanı Savaş Abak oldu Savaş Abak: “Kulübün 50 milyon liraya ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Boluspor’un yeni başkanı Savaş Abak oldu Savaş Abak: ...
Bolu Dağı Tüneli’nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli’nde yanan otomobil kullanılamaz hale ...
Akşemseddin Hazretleri anmasına binlerce kişi katıldı Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akşemseddin Hazretleri anmasına binlerce kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.