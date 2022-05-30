Bolu'da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan arasözler ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede rüzgar ile birlikte orman yangını şiddetini arttırırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.