Bolu´da orman yangını (2)



8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Bugün saat 15.00 sıralarında, Bolu'nun Göynük ilçesi Demirhanlar Köyü Karalı mevkisinde bçıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Bolu, Sakarya ve Ankara'dan gelen orman ve itfaiye ekipleri, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangında 8 hektarlık çam ormanı yandı. Bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı. Vali Kılıç yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir. Yangın halen devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlanılmıştır" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2022-05-30 18:36:21



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