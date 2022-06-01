Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı Teknik Direktör Reha Erginer’in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Kırmızıbeyazlı kulüp, geçtiğimiz yıllarda da Boluspor’u çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Karafırtınalar’ın saat 16.00’da kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerine gelerek imza atacağı öğrenildi.

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