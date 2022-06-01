Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı

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Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Boluspor'da yeni yönetimin kurulmasının ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı teknik direktör Reha Erginer´in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Yeni yönetimin göreve başladığı kırmızı-beyazlılarda, geçen yıllarda da takımı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Karafırtınalar´ın bugün kulübün tesislerine gelerek imza atacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-01 13:06:13



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