Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı

DHA

Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı


Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Boluspor'da yeni yönetimin kurulmasının ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşıldı. 
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı teknik direktör Reha Erginer´in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Yeni yönetimin göreve başladığı kırmızı-beyazlılarda, geçen yıllarda da takımı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Karafırtınalar´ın bugün kulübün tesislerine gelerek imza atacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-06-01 13:06:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağımı yapılan sazanlardan üretilen 5 milyon yavru göllere salınacak
YEREL HABERLER Sağımı yapılan sazanlardan üretilen 5 milyon yavru ...
Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı
YEREL HABERLER Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile ...
Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Göynük’teki orman yangının sebebi belli oldu Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangında 8 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Göynük’teki orman yangının sebebi belli oldu Yıldırım ...
Akşemseddin Hazretleri’nin huzurunda, Göynük’de hat sergisi açıldı Talik hat yazı üstadı Mahmut Şahin’in 23 eseri İstanbul’un Fethi kutlamaları çerçevesinde Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi önünde sergileniyor
YEREL HABERLER Akşemseddin Hazretleri’nin huzurunda, Göynük’de hat ...
Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
YEREL HABERLER Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim ...
Sağlık sorunu sebebiyle yüzmeyi bıraktı, milli formayla Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor İmkansızlıkların hayatına yön verdiği basketbolcu Merve Aydın’ın hedefi WNBA
YEREL HABERLER Sağlık sorunu sebebiyle yüzmeyi bıraktı, milli ...
Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu Valisi Kılıç: “8 hektarlık çam ormanı yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı”
YEREL HABERLER Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu ...
Bolu´da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Bolu´da orman yangını (2)
Bolu´da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Bolu´da orman yangını (1)
Bolu'da orman yangını
YEREL HABERLER Bolu'da orman yangını
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi
YEREL HABERLER Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ...
Maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
Ünlü Doktor Feridun Kunak’tan Narven’e tam not
YEREL HABERLER Ünlü Doktor Feridun Kunak’tan Narven’e tam not
Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ...
Etlerin arasından 6,5 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Etlerin arasından 6,5 kilo uyuşturucu çıktı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
YEREL HABERLER Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.