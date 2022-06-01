Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine sözleri protesto edildi (2)



'BEN OLAYIN MAĞDURUYUM'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li kadın belediye meclisi üyesi Hacer Çınar'a yönelik tepki çeken sözleriyle ilgili kendini savundu. Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özcan, mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "16 Mayıs'ta bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birden bire bir linç kampanyasına maruz bırakılmaya çalışıldım. Aklınıza yeni mi geldi? Arkadaşlar ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Başta Ömer Çelik ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyorum. Bu işler o kadar kolay ucuz mu yahu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Eylem yapmaya başlamışsınız bu güzel. Muhalefete hazırlıktır bu." diye konuştu.

'EŞİM GELMİŞ KORKUDAN'

Tanju Özcan, "Ben mağduruyum olayın diyorum. Eşim gelmiş korkudan" diyerek, salonda bulunan eşine dönerek, "Bir şey olmaz hanım, korkma. Biz kurda kuşa kendimizi yem etmek istemeyiz merak etme." dedi. Özcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık diyerek amasız ve fakatsız özür diledim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim."

'İKİNİZ DE YANLIŞ YAPIYORSUNUZ'

Yeni ittifak oluşumlarını da eleştiren Başkan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu eski AK Parti'lileri bir yere getirme hevesi ve isteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da eski CHP'lileri alıp bir yerlere getirme isteği var. İkiniz de yanlış yapıyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri için partisini satmış insanlar. Yarın ilk fırsatta sizi de bunlar satacak. Tüm dönekler için söylüyorum. Oradan oraya dönmüş, buradan buraya dönmüş olanlar." diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-01 19:41:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.