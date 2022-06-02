Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı

İHA

Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı

Bolu’da, hobi bahçesinde fark edilen 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Alpagutbey Mahallesi'nde yaşayan Emrah Ö. isimli vatandaş evinin önündeki hobi bahçesinde temizlik yaptığı sırada 2 metre uzunluğunda yılanla karşılaştı. Büyük korku yaşayan ve bahçeden çıkan Emrah Ö. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bahçede bulunan yılanı özel aparatla yakalayarak doğaya saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP’li Başkan Özcan’a kadınların tepkileri sürüyor
YEREL HABERLER CHP’li Başkan Özcan’a kadınların tepkileri sürüyor
Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi
YEREL HABERLER Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek ...
Boluspor Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı: "Biz bu yükün altından kalkarız"
YEREL HABERLER Boluspor Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı: "Biz bu ...
Mahkemeden kadın meclis üyesine belediye başkanından 30 gün koruma kararı
YEREL HABERLER Mahkemeden kadın meclis üyesine belediye başkanından ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine sözleri protesto edildi (3)
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine sözleri protesto edildi (2)
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine ...
Sait Karafırtınalar: İnşallah güzel şeylere imza atarız
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar: İnşallah güzel şeylere imza ...
Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: “Mutlaka hedeflerimiz var”
YEREL HABERLER Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine sözleri protesto edildi
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kadın meclis üyesine ...
Kadınlar, ellerinde “Terbiyesiz Tanju Özcan” pankartlarıyla yürüdü
YEREL HABERLER Kadınlar, ellerinde “Terbiyesiz Tanju Özcan” ...
Sağımı yapılan sazanlardan üretilen 5 milyon yavru göllere salınacak
YEREL HABERLER Sağımı yapılan sazanlardan üretilen 5 milyon yavru ...
Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı
YEREL HABERLER Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı
Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı
YEREL HABERLER Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile ...
Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Göynük’teki orman yangının sebebi belli oldu Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangında 8 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Göynük’teki orman yangının sebebi belli oldu Yıldırım ...
Akşemseddin Hazretleri’nin huzurunda, Göynük’de hat sergisi açıldı Talik hat yazı üstadı Mahmut Şahin’in 23 eseri İstanbul’un Fethi kutlamaları çerçevesinde Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi önünde sergileniyor
YEREL HABERLER Akşemseddin Hazretleri’nin huzurunda, Göynük’de hat ...
Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
YEREL HABERLER Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim ...
Sağlık sorunu sebebiyle yüzmeyi bıraktı, milli formayla Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor İmkansızlıkların hayatına yön verdiği basketbolcu Merve Aydın’ın hedefi WNBA
YEREL HABERLER Sağlık sorunu sebebiyle yüzmeyi bıraktı, milli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.