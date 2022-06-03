Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Yurdaer ÖZTÜRK/ MENGEN (Bolu), (DHA)BOLU merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Bolu merkezli Ankara ve İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 15 ev, 4 otomobil ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Ekipler, narkotik köpeklerle yaptıkları aramalarda; 10 gram eroin, 20 gram skunk, 18 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Bolu'nun Mengen ilçesinde 7, İstanbul ve Ankara'da 2'şer kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Mengen'de adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Yurdaer ÖZTÜRK

2022-06-03 12:28:00



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