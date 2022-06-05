Binlerce tohum topu toprakla buluştu

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde binlerce tohum topu öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Yazılar köyünde ilkokul öğrencileri, çevre dostu programı çerçevesinde ağaçsız bölgelere binlerce tohum topu ekti. Programın proje koordinatörlüğünü yapan fen bilimleri öğretmeni Habil İşler, okullarının çevre dostu bir okul olduğunu ifade ederek, "15 gün önce 350 fidanı toprakla buluşturduk. 2019 yılında geri dönüşüm projesinde okulumuz Bolu ilinde atık pil konusunda birinci oldu. Okulumuz 2020 yılında solucan gübresi üreterek, üretilen gübre ise öğrencilerimize dağıtıldı" dedi.

Ayrıca, projede tohum toplarında çiçek tohumları, sebze ve meyve tohumları, yöresel tohumlar ve kekik tohumları toprağa ekildi.

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