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Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

DHA

Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı


Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. 
Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-06-05 20:22:30

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