Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-05 20:22:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.