Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz" Bolu’da "Agro-Ekoloji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz. Nüfus hızla artıyor. Önümüzdeki 1520 yıl olmadan ülkemizin nüfusu 100 milyonun üzerinde olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliği ile kent merkezindeki bir otelde "AgroEkoloji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, sosyo ekonomi, bahçe bitkileri ve agro ekosistem, sürdürülebilir arazi yönetimi ve üretim sistemleri uzmanları katıldı.



"Ülkemizin nüfusu 100 milyonun üzerinde olacak"

Çalıştayda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti geldi ve düşünüyoruz. İnsanların çok önemli bir kısmı gıda sıkıntısı çekiyor, açlık çekiyor. Bir kısım insanların da yemekleri masalardan artıyor. Bu fıtrata aykırı yaşam tarzının ortaya çıkardığı sorunlar. Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz. Nüfus hızla artıyor. Önümüzdeki 1520 yıl olmadan ülkemizin nüfusu 100 milyonun üzerinde olacak. Tarım alanları endüstrileşme adına yok ediliyor. Nüfus artışı, şehirleşme, yanlış uygulamalar, yanlış kentleşme, onlarca yıldan itibaren devam eden tarım arazilerinin yok edilmesi, pandemi nedeniyle özellikle tedarik zincirinin kopuşu ve geldiğimiz noktada artık önümüzdeki 100 yıl için yeni uygulamaya geçilmesi gerekiyordu. Önümüzdeki süreçte kendi kendimize yeten, artık stratejik sektörden milli güvenlik meselesi haline geldi. Yeterliliğimizi sağlayacak ve stratejik tarım ürünleri üretebilecek bir ülke olmak durumundayız" dedi.



"Türkiye su kıtlığı olan bir ülke"

Ülke olarak kendi tedbirlerimizi almamız gerektiğini kaydeden Tiryaki, "Ukrayna’da özellikle stratejik ürünler limanlarda bekliyor. Satmak istiyorlar gönderemiyorlar. Ukrayna limanlarında bekleyen, mayından dolayı gelemiyor. Bazı ülkeler ihracatı yasaklıyor. O nedenle bizim de kendi tedbirimizi almamız lazım. Türkiye su kıtlığı olan bir ülke. Sularımızı korumak zorundayız. Burası Türkiye’nin en verimli ormanlarının olduğu bir bölge. Ormanlarımızı korumak zorundayız. Tarım arazilerini yapılaşmaya açmak durumunda değiliz. Bu konularda bakanlığımızda yeni başlamış olmamıza rağmen yanlış anlaşılmalara neden olmaması için açıklayamayacağım çok ciddi ve verimli çalışmalar yapılıyor tarım arazileriyle ilgili” diye konuştu.

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