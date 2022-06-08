Bakan Yardımcısı Tiryaki: Şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti geldi (2)



'BİZE DÜŞEN İBRET VE DERS ALMAK'

Bolu'da çalıştaya katıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, orman yangınlarına müdahalede 3 kat güçlendiklerini söyledi. 20 yılda yanan ormanlardan daha fazlasının geçen sene kaybedildiğine değinen Tiryaki, "Bize düşen geçen yılki talihsiz durumdan ibret ve ders almak. Yangının aslında bir sezonu yok. Havanın daha sıcak olduğu dönemlerde, nemin iyice azaldığı ortamlarda orman yangınlarını fazlasıyla görüyoruz. Ortalama her yıl belli bir sayıda ve küçük çapta bu tür yangınlar zaten oluyordu. Geçen yıl bütün dünyada yangınlar yaşandı" dedi.

'GEÇEN YILKİ GÜCÜMÜZÜN 3 KATINA ÇIKTIK'

Orman yangınlarına müdahalede uçak sayısının de artırıldığını kaydeden Tiryaki, "Toprağımızı, ormanlarımızı, suyumuzu ve çevremizi korumalıyız. İklim değişikliğinden sonra dünyanın gündeminde artık tarımsal alanlar, ormanlar ve çevre stratejik önem taşıyor. Bu sene ormanda hem karasal arazözler hem de insan gücü anlamında geçen yıla oranla ciddi şekilde artırdık. 5 bin adet daha yangın söndürme işçisi kazandırdık. Uçak sayımızı artırdık. Emniyet güçlerimiz, jandarmamız, helikopterlerimiz de olmak üzere 20'den fazla helikopteri rezerv olarak kullanacağız. Geçen yılki gücümüzün 3 katına çıktık. Hem uçak hem helikopter olarak hem de dışarıdan kiraladıklarımızı bu yıl kullanacağız" diye konuştu.

'DOĞAL KAYNAKLI YANGINLAR YÜZDE 1'

Yangınların çok önemli kısmının insan kaynaklı olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Tiryaki, "Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Yangınların çok önemli kısmı insan kaynaklı. Doğal nedenlerle kaynaklanan yangınlar yüzde 1 oranında. Hayatın devamı için bütün insanlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Geçen seneki felaketleri bu yıl yaşamayacağız, diye ümit ediyorum" dedi.DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-08 14:32:53



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