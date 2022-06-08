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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "20 yılda yanan ormanlardan fazlasını 1 yılda kaybettik"

İHA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yılda yanan ormanlardan daha fazlasını 1 yılda kaybettik. Bize düşen geçen yılki talihsiz durumdan ibret almak" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "20 yılda yanan ormanlardan fazlasını 1 yılda kaybettik"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yılda yanan ormanlardan daha fazlasını 1 yılda kaybettik. Bize düşen geçen yılki talihsiz durumdan ibret almak” dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliği ile düzenlenen “Bolu'da Agro Ekolojik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” çalıştayına katıldı. Çalıştayın ardından orman yangınları ve mücadelesiyle ilgili olarak açıklama yapan Tiryaki, yangınların büyük oranda insan kaynaklı meydana geldiğini söyledi.

“Bize düşen ibret almak”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, geçen yıl orman yangınlarında son 20 yılda yanan ormanlardan daha fazlasının kaybedildiğini belirterek, "Maalesef geçen yıl hem ülkemizde hem dünyada yalnız iklim değişikliğine bağlı değil insanımızın ihmaliyle kaynaklanan yangınlar da oldu. Yaklaşık 20 yılda yanan ormanlardan daha fazlasını 1 yılda kaybettik. Bize düşen geçen yılki talihsiz durumdan ibret almak. Yangının bir sezonu yok ama genellikle havaların ısındığı, nemin azaldığı ortamlarda orman yangınlarını daha fazla görüyoruz. Ortalama her yıl belli bir sayıda küçük çaplı gerek orman dışı alanlarda gerekse ormanlarda bu tür yangınlar oluyordu. Ama geçen yıl bütün dünyada, örneğin Amerika’da çıkan yangın 105 gün aralıksız devam etti. Bizde geçen yıl büyük yangınlar 15 günde söndürüldü ama 20 yılda yanan orman kadar ormanımızı kaybettik” dedi.

“Geçen yıl ki gücümüzün 3 katını kullanacağız”
Yangınla mücadelede araç ve insan sayısını artırdıklarını belirten Tiryaki, “Toprağımızı, çevremizi, suyumuzu korumak zorundayız. İklim değişikliğinden sonra artık dünyanın gündeminde tarımsal alanlar, ormanlar, çevre, stratejik önemde alanlar. Bize düşen bu sene ormanda hem karasal anlamda mücadele araçlarımızı ve insan gücümüzü geçen yıla oranla çok daha artırmak. Son günlerde 5 bin adet yangın söndürme işçisini Orman Genel Müdürlüğü’müze kazandırdık. Uçak sayımızı silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz ve jandarmadaki helikopterimiz olmak üzere rezerv olarak kullanacağız. 20’den fazla. Geçen yıl ki gücümüzün 3 katını hem uçak hem helikopter hem de dışarıdan kiraladıklarımızı bu sene kullanacağız” şeklinde konuştu.
Son olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Tiryaki, “Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Yangınların çok önemli bir kısmı tamamen insan kaynaklı. Doğal şartlardan oluşan yangınlar oransal olarak yüzde 12 seviyesinde. Diğerleri tamamen insan ihmalinden kaynaklanan yangınlar” diye konuştu.

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