LPG yüklü tanker devrildi; TEM'in Ankara yönü kapandı

Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde TEM yolunda LPG yüklü tanker devrilirken, kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Gerede mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FJ 659 plakalı LPG yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tanker sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıyı Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen tanker nedeniyle Ankara yönü de trafiğe kapandı. Sürücüler, Gerede gişelerinden D-750 kara yoluna yönlendirildi. Tankerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2022-06-08 15:47:34
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