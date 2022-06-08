LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı (2)

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PATLAMA RİSKİYLE İSTANBUL YÖNÜ DE KAPATILDI

Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bu kapsamda Ankara'nın ardından yolun İstanbul yönü de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-750 yoluna yönlendirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-08 15:53:19



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