Tanju Özcan'a tepkiler sürüyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Başkanı CHP´li Tanju Özcan´ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri, belediyenin önünde toplanan HAK-İŞ üyeleri tarafından protesto edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı.

Başkan Özcan'ın sözleri daha önce 2 kez belediye önünde protesto edildi. Bu kez de HAK-İŞ üyeleri, belediye önünde toplanarak, Özcan'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Hacer Çınar da protestoya katılırken, basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Şiddetin siyaseti ve cinsiyeti yoktur. Şiddet şiddettir. Psikolojik şiddete ve tacize maruz kalan Bolu İl Başkanımız, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşımız Hacer Çınar´a destek olmak için buradayız. Belediye Başkanı Tanju Özcan´ı bir kadına, bir emekçiye en başında bir insana yönelik ahlak dışı ifadeleri nedeniyle kınıyoruz. HAK-İŞ olarak tüm gücümüzle Hacer Çınar´ın haklı mücadelesinde yanındayız ve destekçisiyiz." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-08 18:16:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.