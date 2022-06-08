Tanju Özcan'a tepkiler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanju Özcan'a tepkiler sürüyor

DHA

Tanju Özcan'a tepkiler sürüyor


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Başkanı CHP´li Tanju Özcan´ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri, belediyenin önünde toplanan HAK-İŞ üyeleri tarafından protesto edildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı.
Başkan Özcan'ın sözleri daha önce 2 kez belediye önünde protesto edildi. Bu kez de HAK-İŞ üyeleri, belediye önünde toplanarak, Özcan'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Hacer Çınar da protestoya katılırken, basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Şiddetin siyaseti ve cinsiyeti yoktur. Şiddet şiddettir. Psikolojik şiddete ve tacize maruz kalan Bolu İl Başkanımız, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşımız Hacer Çınar´a destek olmak için buradayız. Belediye Başkanı Tanju Özcan´ı bir kadına, bir emekçiye en başında bir insana yönelik ahlak dışı ifadeleri nedeniyle kınıyoruz. HAK-İŞ olarak tüm gücümüzle Hacer Çınar´ın haklı mücadelesinde yanındayız ve destekçisiyiz." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-06-08 18:16:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı (3)
YEREL HABERLER LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı (3)
LPG yüklü tankerin devrildiği TEM Otoyolu 4,5 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER LPG yüklü tankerin devrildiği TEM Otoyolu 4,5 saat ...
LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı/ Ek ...
LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı/ Ek ...
LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı (2)
LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı
YEREL HABERLER LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı
LPG yüklü tanker devrildi; TEM'in Ankara yönü kapandı
YEREL HABERLER LPG yüklü tanker devrildi; TEM'in Ankara yönü kapandı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "20 yılda yanan ormanlardan fazlasını 1 yılda kaybettik"
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "20 ...
Bakan Yardımcısı Tiryaki: Şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti geldi (2)
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tiryaki: Şapkamızı önümüze koyup ...
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz" Bolu’da "Agro-Ekoloji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: ...
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı Polisi görünce son anda emniyet kemerini taktı, cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna ...
Başkan Özcan hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı
YEREL HABERLER Başkan Özcan hakkında verilen tedbir kararı ...
Bolu’da gerçeğini aratmayan kaza tatbikatı Kazada yola savrulan tarım işçilerine UMKE ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Bolu’da gerçeğini aratmayan kaza tatbikatı Kazada ...
Köyün rögar kapaklarını çalarak satan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Köyün rögar kapaklarını çalarak satan 2 şüpheli ...
Ormanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Ormanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.