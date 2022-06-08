LPG yüklü tanker devrildi; TEM ulaşıma kapandı (3)

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YOL ULAŞIMA AÇILDI

TEM yolu Gerede kesiminde devrilen LPG yüklü tanker vinçle kaldırıldı. Tanker daha sonra yoldan çekilirken, yapılan çalışmaların ardından TEM yolunun Ankara ve İstanbul istikametleri saat 18.00´de ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-08 18:51:57



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