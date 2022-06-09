Kümese giren vaşak, iğneyle bayıltılarak yakalandı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, tavuk kümesine giren vaşak, uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yeniçaydurt köyünde tavuk yetiştiren Mahmut Çetin, dün sabah tavuklarını beslemek için gittiği kümeste vaşak olduğunu gördü. Bitkin haldeki vaşağın tellerden dışarı atlayamadığını fark eden Çetin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Veteriner hekimle gelen ekipler, vaşağı yakalamak için uyuşturucu iğne kullandı. Vaşak, ağ ile yakalandıktan sonra kafese konuldu. 2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Vaşağın kontrollerin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Mahmut Çetin, "Sabah tavuklara bakmaya geldiğimde vaşağı gördüm. Kümeslere geldiğini fark ettim daha sonra Milli Parklar'a haber verdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-09 11:36:59



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