Direksiyonda vurulan sürücü öldü; arkadaşları 'araç savrulunca tüfek ateş aldı' dedi

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Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde kullandığı kamyonetin direksiyonunda tüfekle vurulan Serkan Gürel, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan yanındaki 2 arkadaşı, alkol aldıktan sonra dönerken aracın savrulduğunu, bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların Gürel´e isabet ettiğini öne sürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Akçakoca köyü yaylasında meydana geldi. Ağaç kesim işçisi R.G., H.G. ve Serkan Gürel, birlikte alkol aldıktan sonra kamyonetle dönüşe geçti. Hareket halindeki kamyonette sürücü Güler, göğsünden tüfekle vuruldu. Arkadaşları, Serkan Gürel için 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi, Serkan Gürel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk ifadelerinde aracın savrulunca tüfeğin ateş alıp saçmaların Gürel´e isabet ettiğini öne süren R.G. ve H.G., jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Yurdaer ÖZTÜRK

2022-06-09 12:10:03



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