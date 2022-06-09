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Yaz aylarında sıcak çarpması hayatı tehdit ediyor Uzman Dr. Sevim Karaçay: "Sıcak çarpması bazı yaş ve hastalık gruplarını daha fazla etkiliyor"

İHA

Yaz aylarında sıcak çarpması hayatı tehdit ediyor Uzman Dr. Sevim Karaçay: "Sıcak çarpması bazı yaş ve hastalık gruplarını daha fazla etkiliyor"

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sıcak çarpmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Dr. Sevim Karaçay, "Sıcak çarpması kalp, böbrek, kas gibi bir çok dokuda zarara neden olabilecek bir tablodur" dedi.
Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, yasaklarla geçen 2 yıllık pandemi sürecinin ardından ilk kez dışarıda en fazla vakit geçirecekleri yaz dönemi yaşayacak. Sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte en önemli sağlık sorunlarından birisi olan 'sıcak çarpması' vakalarına karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevim Karaçay, "Aşırı sıcakların artmasıyla birlikte bir çok sağlık problemi de gündeme gelmekte. Özellikle 2 yıllık pandemi sürecinden sonra yasaklar kalktı. Herkes dışarı çıkacak. Tatil yapacak. Güneşe maruz kalacak. Bu konuda dikkat etmemiz gereken noktalar var” dedi.

"Hayatı tehdit eden ciddi bir tablodur"
Sıcak çarpmasının vücut ısısının 40 dereceyi aştığı durumlarda yaşandığını söyleyen Karaçay, "Aşırı sıcaklar herkesi etkilediği gibi bazı yaş gruplarını ve hastalık gruplarını daha fazla etkilemekte. 65 yaş üstü bireylerimiz, kronik hastalığı olanlar, 4 yaş altı çocuklar ve obez kişiler. Bunlar sıcaktan daha çok zarar görebilecek gruplarımız. Aşırı sıcaklarda en çok korktuğumuz sıcak çarpması dediğimiz olay. Sıcakların artmasıyla bireyin güneşe uzun süre maruziyeti sonucu ortaya çıkan, vücut ısısının 40 dereceyi aştığı hayatı tehdit eden ciddi bir tablodur. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi semptomların yanında; baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, davranış bozukluğu, mide ve kas krampları, bayılma görülebilir. Sıcak çarpması kalp, böbrek, kas gibi bir çok dokuda zarara neden olabilecek bir tablodur" diye konuştu.

Önlemleri tek tek sıraladı
Sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veren Karaçay, "Özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmamalıyız. En önemli tedbirlerimizden birisi bu. Eğer dışarı çıkmaya mecbursak açık renkli, bol, terletmeyen raht kıyafetler giymeliyiz. Pamuklu kıyafetler giymeliyiz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmalıyız. Günde 2,5 litre sıvı tüketmeliyiz. Spor yapıyorsak serin saatlerde yapmalıyız. Çok aşırı ağır egzersizlerden kaçınmalıyız. Spordan sonra da bol sıvı tüketmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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