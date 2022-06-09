Bolu'da yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, Kılıçarslan Yaylası´nda kaçak yapılan betonarme evler ile konut ve tarlaların çevresine çekilen çitler ekipler tarafından yıkıldı.

Yaylalardaki alanlarda izinsiz yapılan betonarme evlerin yıkılması için çalışma başlatıldı. Yaylalardaki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için ilk olarak Kılıçarslan Yaylası´nda kaçak olarak yapılan betonarme evler, evlerin çevresi ile tarlalara çekilen çitlerin yıkımına başlandı. Jandarma ekipleri yaylada güvenlik önlemi alırken Bolu Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yıkım çalışmalarına katıldı. Ekipler tarafından kaçak olduğu tespit edilen yapılar iş makineleriyle yıkıldı. 2 binanın yıkımı tamamlanırken Çakmaklar, Salıbeyler, At ve Pirahmetler yaylalarındaki kaçak yapıların yıkımına da ileriki günlerde başlanacağı öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-09 15:22:58



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